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Çin devletinin geçen hafta 2 büyük kripto para madencisini denetleyeceğini açıklaması ve bu firmalara faaliyetlerine ara vermeleri için yazı yollamasının yarattığı olumsuz rüzgarlar sert bir şekilde esmeye devam ediyor.

Bitcoin son 24 saatte yüzde 7.5 değer kaybederek 29.469 dolara kadar geriledi. Böylece Bitcoin yaklaşık 7 ayın ardından ilk kez 30.000 doların altına indi.

Bitcoin'deki bu gerileme altcoinlere de fazlasıyla yansıdı. Ethereum yüzde 9 değer kaybıyla 1.778 dolara düştü. Binance Coin'de düşüş yüzde 20, Dogecoin'deki düşüş ise yüzde 23'ü aştı.

489 MİLYON DOLAR YETMEDİ

Dün yazılım firması MicroStrategy'nin 489 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı yaptığını açıklaması da rüzgarın terse dönmesine yetmedi. MicroStrategy ortalama 37 bin 617 dolardan 13.005 adet Bitcoin aldığını duyurdu. Böylece firmanın elindeki Bitcoin sayısı toplam 105 bine yükseldi.