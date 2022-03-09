HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta hükümetinin kripto para konusundaki yol haritasının detaylarını çieren bir kararname imzalanması bekleniyor. ABD'de basınında yer alan bilgilere göre kararname bakanlıkların konu hakkındaki iş bölümlerini net bir şekilde çizecek. Bunun sonucunda kripto para düzenlemeleri daha hızlı bir şekilde hayata geçecek.

Bunun yanında söz konusu kararnamede ABD'nin müttefikleriyle uyumlu yasalar çıkarmayı hedeflediği de ifade edilecek. Resmi dijital paranın hukuki altyapısı ortaya konacak.

Bu kararnameye ilişkin olumlu beklentiler ve önceki akşam başlayan tepki alımları birleşince kripto paralarda sert yükselişler yaşandı.

LUNA YÜZDE 19.8 DEĞER KAZANDI

Önceki gece 35.000 doların altını gören Bitcoin bu sabah 42.000 doların üzerine tırmandı. Bitcoin'deki günlük yükseliş yüzde 9'u aştı. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da yüzde 6.4 değer kazanarak 2.750 dolara çıktı. İLK 10'da en sert yükseliş ise Terra'da (LUNA) yaşandı. LUNA son 24 saatte yüzde 19.8'lik artışla 97 dolara yükseldi.

TSİ 11.55 itibarıyla ilk 100'de yer alan kripto paraların 95'i yükseliş kaydetti.

ABD basını kripto paralarda yükselişe yol açan haberleri Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdı. Ancak yine de henüz kararnamede ne olacağı veya olmayacağı kesin olarak bilinmiyor.

ELON MUSK'TAN İLGİNÇ PAYLAŞIM

Bu arada yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla özellikle son 1.5 yılda kripto para piyasasını fazlasıyla etkileyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan Bitcoin'de sert yükseliş yaşanırken ilginç bir paylaşım geldi.

twitter

Ünlü milyarder, Samsung, Toshiba, Nakamichi ve Motorola logolarının yer aldığı bir görsel paylaştı. Görselde çeşitli harfleri yuvarlak içine aldı. Yuvarlak içine aldığı harfleri birleştirince Satoshi Nakamoto ortaya çıkıyor. Bitcoin'in mucidi olan Satoshi Nakamoto'nun gerçek ismi veya neye benzediği bilinmiyor. Bugüne kadar Satoshi'nin gerçekte kim olduğuna dair Elon Musk dahil sayısız isim ortaya atıldı.

Musk'ın bu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından Satoshi'nin gerçek kimliğine dair ipuçları verdiği şeklinde yorumlandı. Bazıları ise Elon Musk'ın sadece kripto paralar yükseldiği için mutluluğunu paylaştığını iddia etti. Musk ise tartışmalara yol açan bu paylaşımla ilgili herhangi bir ek açıklamada bulunmadı.