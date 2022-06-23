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Geçen yıl eylül ayında Orta Amerika ülkesi El Salvador Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

Bu karar kripto yatırımcıları tarafından alkışlanırken, pek çok ekonomist risklere işaret etmişti. Söz konusu risklerin başında ise Bitcoin fiyatlarındaki oynaklık olarak gösteriliyordu.

2022 geneli şu ana kadar kripto para yatırımcıları için bir hayli yıpratıcı geçti. Sene başında 47.700 doların üzerinde olan Bitcoin bugün itibarıyla yıl genelinde yüzde 57 değer kaybederek 20.500 dolara geriledi. Bitcoin Kasım 2021'deki 69.000 dolarlık tarihi zirvesinin ise yüzde 70 altında seyrediyor.

Bitcoin'de sert düşüşler yaşanırken El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesaplarından sık sık 'dibi satın aldığını' söyleyerek kripto para alanında attığı adımın arkasında olduğunu gösterdi.

EYLÜL 2021'DE BAŞLADI

El Salvador Eylül 2021'den bu yana resmi rezervlerine Bitcoin eklemeye başladı. Bukele'nin alım yapıldığını açıkladığı tarihler üzerinden yapılan hesaplamaya göre El Salvador bugüne kadar 103.6 milyon dolar harcayarak 2.301 adet Bitcoin aldı.

Söz konusu Bitcoin'lerin bugün itibarıyla toplam değeri 47.7 milyon dolar ediyor. Yani bugüne kadar El Salvador Bitcoin yatırımından oran olarak yüzde 54, miktar olarak ise 55.9 milyon dolar kaybetti.

EN SON 9 MAYIS'TA ALDI

El Salvador alımlarının çoğunu Bitcoin zirve yaptıktan sonra yaptı. Kasım 2021'de ülkenin 1.110 Bitcoin'i bulunuyordu. Nayib Bukele son olarak ise 9 Mayıs'ta Bitcoin alımı yaptıklarını açıkladı.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 9, 2022

Bukele konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "El Salvador dibi satın aldı" ifadlerini kullandı. Ortalama 30 bin 744 dolardan 500 Bitcoin aldıkları bilgisini verdi.

Yani El Salvador 9 Mayıs'ta 15.4 milyon dolara 500 Bitcoin aldı. Bugün itibarıyla ülkenin sadece söz konusu tarihteki işlemden zararı 5 milyon dolar oldu.

ALIMLARIN DEVAM EDECEĞİ MESAJI

El Salvador Maliye Bakanı Alejandro Zelaya Bitcoin portfolyolarındaki düşüşün bütçelerinin yaklaşık yüzde 0.5'ine denk geldiğini ve önemli olmadığını belirtti. 14 Haziran'da Nayib Bukele bu açıklamanın yer aldığı bir tweeti paylaşarak "Yani bana daha fazla Bitcoin almamız gerektiğini mi söylüyorsun" mesajını paylaştı. Böylece kripto para yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin işaretini vermiş oldu.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 14, 2022

'SATMADIĞIMIZ İÇİN ZARAR ETMEDİK'

El Salvador'un yaptığı alımlarındaki kayıpları zaman zaman yerel ve uluslararası basının gündemine geliyor. Ancak Maliye Bakanı Zelaya bu hesaplamalara karşı çıkarak geçen hafta yaptığı açıklamada "Hiç bir coin satmadığımız için zararda da değiliz" ifadelerini kullandı. Zelaya bunun yanında kendilerini eleştirenleri ekonomi alanında cahil olmakla itham etti.

KULLANICI SAYISI 4 MİLYONU AŞTI

Tabii El Salvador'un Bitcoin ile ilişkisi devletin yaptığı alımlarla sınırlı değil. Bitcoin'in yasal statüye kavuşmasıyla devlet destekli chico isimli kripto para cüzdanı da kullanıma sunuldu. 6.5 milyon nüfuslu ülkede bu cüzdanın kullanıcı sayısı 4.2 milyona ulaştı. Chivo'yu teşvik için El Salvador çeşitli bonuslar dağıttı ve devlet hizmetlerinde indirimler sundu. Düşük miktarlarla da olsa bu sebeple milyonlarca El Salvadorlunun son 6 ayda Bitcoin alımı yaptığı varsayılıyor.