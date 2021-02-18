Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Bitcoin ne kadar, kaç TL? YENİ REKOR! Bitcoin'de son durum

Küresel bankacılık kuruluşlarının giderek daha çok ilgi gösterdiği Bitcoin'nin tırmanışı da kesintisiz sürüyor. Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının öncülük ettiği tırmanış ile, kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi yeni günün ilk saatlerinde 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test etti.

Bitcoin ne kadar, kaç TL? YENİ REKOR! Bitcoin'de son durum

Kripto şirketi Elliptic'in kurucu ortaklarından Tom Robinson, Çarşamba günü The Telegraph'a yaptığı açıklamada şirketinin küresel bankalardan gelen Bitcoin ile ilişkili soruşturmalarda büyük bir artış gördüğünü belirtti.

CoinTelegraph'ın haberine göre Elliptic yöneticisi, ABD merkezli bankacılık kuruluşlarının Bitcoin ile ilişkili taleplerinde son iki ayda büyük bir artış görüldüğünü söyledi. Robinson'a göre ABD'de bazı finans kuruluşları, kripto para hizmetleri başlatmayı ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Robinson, talep artışı bakımından en çekingen olanların ise Birleşik Krallık merkezli bankalar olduğunu açıkladı.

Son 24 saat içinde 49,209.34 ve 52,533.91 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.06 artışla 51,951.02 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 15.75 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 45 milyar dolarlık artışla 921 milyar dolardan, 966 milyar dolara yükseldi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, Pazartesi günü de ilk kez 1.5 trilyon dolar sınırını da aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 94 milyar dolar artışla 1 trilyon 481.58 milyar dolardan, 1 trilyon 575.7 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 10 birimin değeri düşerken, bunlardan bir tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,505 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,941 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 179 milyar dolardan, 194 milyar dolara yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

18 Şubat 2021 Banka çalışma saatleri: Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta içi kaça kadar açık?
MERAK EDİLENLERBankaların çalışma saatleri değişti!
Merkez Bankası faiz açıklaması ne zaman? TCMB Şubat faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
MERAK EDİLENLERMerkez Bankası faiz kararı saat kaçta?
Mobbing nedir? - Mobbing ne demek, nasıl olur?
MERAK EDİLENLERMobbing nedir, nasıl olur?
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
MERAK EDİLENLER Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Ticaret Bakanlığı'ndan satılık ikinci el araçlar! İşte bakanlık satılık ikinci el araçların listesi yayında
MERAK EDİLENLERTicaret Bakanlığı'ndan satılık ikinci el araçlar!
İstanbul baraj doluluk oranları 17 Şubat 2021! Baraj doluluk oranı son durum nedir?
MERAK EDİLENLERİşte İstanbul'da baraj doluluk oranı
Bitcoin ne kadar, kaç TL? YENİ REKOR! Bitcoin'de son durum ne?
MERAK EDİLENLERBitcoin'den yeni tarihi rekor
2021 SGK, BAĞKUR emekli maaşları ödemeleri başladı mı? İşte Bağkur, SGK en düşük ve en yüksek emekli maaşları 2021
MERAK EDİLENLER2021 SGK, BAĞKUR emekli maaşları tablosu
2021 Memur maaşı ödemeleri başladı! 2021 öğretmen, polis, hemşire, memur maaşları ne kadar? En düşük ve en yüksek memur maaşları
MERAK EDİLENLERİşte 2021 memur maaşları
Evde bakım maaşı sorgulama: Evde bakım maaşı yatan iller 17 Şubat! Evde bakım maaşı 2021 ne kadar?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 2021!