Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli ibirimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.45 artışla 15,667.05 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 9.84 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de 290.44 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68'inin değeri düşerken, ilk 10 birimden 8 tanesi düşenler arasındaydı.

Kripto para birmilerinde süren toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, 451.16 milyar dolar ile 450 milyar doları da aştı. Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 2.0 milyar dolarlık daralmayla 110.37 milyar dolardan, 108.94 milyar dolara geriledi.

Toplam 7,652 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,860 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

1.Bitcoin yüzde 1.45 artışla 15,667.05 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.20 düşüşle 458.44 dolar,

3.Tether yüzde 0.03 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 0.17 artışla 0.25 dolar,

5.Chainlink yüzde 3.01 düşüşle 12.84 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 2.37 düşüşle 253.71 dolar,

7.Binance Coin yüzde 1.50 düşüşle 27.99 dolar,

8.Polkadot yüzde 3.44 düşüşle 4.43 dolar,

9.Litecoin yüzde 1.70 düşüşle 58.94 dolar,

10.Cardano yüzde 0.62 düşüşle 0.10 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, Avrupa'daki düzenlemedeki "Finansal Kurumlar ve Kripto Varlıklar" bölümü şöyle:

"Kripto varlıklarla ilgili olarak iş yapan üç büyük grup, Avrupa Bankacılık Otoritesi (European Banking Authority, EBA) tarafından tanınıyor:

"EBA kripto varlıkların muhasebesi konusunda da bir açıklığa ihtiyaç olduğuna inanıyor.

"Şu anda örneğin bir kripto varlığın maddi olmayan varlık gibi muamele görüp görmemesi

konusunda uluslararası ve ulusal muhasebe standartları seviyesinde bir netlik yok.

"Uluslarüstü net bir açıklama olmadığından ortaya farklı farklı yaklaşımlar çıkabiliyor.

"Kripto varlıklarla ilgili finansal kuruluşlar için net bir yönerge ve çerçeve olmadığı için, EBA 2019´da riskleri azaltmak ve sektörü daha şeffaf yapmak için belli aksiyonlar alacak.

"Bazı ulusal otoriteler kriptoyla ilgili aktiviteleri gözlemleyecek donanıma sahip değildir ve gerekli denetimi yapamıyor.

"Bu nedenle EBA ulusal otoritelerin kullanabilmesi için ortak bir izleme şablonu geliştirecek.

"EBA aynı zamanda finansal kuruluşların kripto varlık reklamları, kripto varlık işlemleriyle ilgili tüketicilere yönelik sözleşme öncesi bilgi ve riskler ile kripto hizmetleri alanında tüketicilere verilen güvence ve hakların açıklanması konularındaki iş uygulamaları hakkında bir değerlendirme yapacak.

"Bu değerlendirme sonrası tüketicilerin korunması konusunda ek önlemlere gerek olup olmadığına karar verecek."