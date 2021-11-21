Bitcoin Şehri kuruluyor

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Dünyada Bitcoin'i yasal bir ödeme aracı olarak kabul eden tek ülke olan El Salvador'dan yeni bir kripto para hamlesi geldi. El Salvador Devlet Başkanı Naib Bukele 1 milyar dolarlık Bitcoin bazlı devlet tahvili satacaklarını duyurdu.

Buradan gelen paranın 500 milyon doları ise 'Bitcoin City'nin inşası için kullanılacak. Fonseca Körfezi'nde bir volkanın yakınında kurulacak Bitcoin City'de herhangi bir şehirdeki tüm imkanlar yer alacak. Şehir yuvarlak bir biçimde tasarlanacak ve en ortasındaki meydanda büyük bir Bitcoin anıtı olacak.

SIFIR VERGİ SIFIR EMİSYON

Ancak daha önemlisi bu şehirde yaşayanlara büyük vergi avantajları sağlanacak. Bukele'nin açıklamasına göre şehirde yaşayan vatandaşlardan gelir vergisi, emlak vergisi, belediye vergisi ve sermaye kazanç vergisi alınmayacak.

El Salvador Başkanlık Ofisi Bitcoin City'nin planını paylaştı:

Şehrin yakınındaki volkan hem genel enerji üretimi hem de Bitcoin madenciliği için kullanılacak. Bitcoin City sıfır emisyon üretecek.