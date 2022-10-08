Düzenlenmeye başladığı 2017 senesinden bu yana 2017 ve 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonalarının ikisinde de şampiyonluğa ulaşan millierimizi onurlandırmak ve gururlandırmak için bu iki şampiyonluğu simgeleyen NFT'ler oluşturuldu. Bitexen sponsorluğunda, teknolojisinin ve sanatının Babylons tarafından sağlandığı ve açık arttırma üsülüyle satışa sunulan NFT’lerden elde edilen gelirin tamamı Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Ampute Milli Takımı’na bağışlanacak.