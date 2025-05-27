Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!

- Diğer futbolcuların performansı

Getafe'de görev yapan 22 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 27 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Atakan Karazor de Stuttgart formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 46 maçta oynarken, 3 gol atıp 4 asist üretti.

Sezon başında Real Valladolid'e Valencia'dan kiralanan Cenk Özkaçar, takımında forma şansı bulamıyor. Takımıyla sadece 12 maça çıkan 24 yaşındaki defans oyuncusu, 846 dakika süre alabildi.

Kariyerine İsveç ekiplerinden Djursholm altyapısında başlayan ve sezon başında Porto'ya transfer olan Deniz Gül, takımıyla çıktığı 23 maçta 2 gole imza attı.

Geçen yıl Beşiktaş'tan kiralık olarak Portekiz ekibi Rio Ave'ye katılan Demir Ege Tıknaz, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.

Sezon başında Galatasaray'dan Belçika'nın Westerlo ekibine transfer olan Emin Bayram'ın 31 maçta 1 golü bulunuyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen ve 2022 yılında 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle Hollanda'nın Ajax Kulübüne transfer olan 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, bu sezon 15 maçta 2 gol attı.