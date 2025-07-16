Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan maçı Bursa'da!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Bulgaristan müsabakasına Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti.

Ay-yıldızlılar, Bursa'da daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı. Milliler, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.