Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Bizim Çocuklar, San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı

        Bizim Çocuklar, San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Paraguay müsabakasının hazırlıklarına San Francisco'da yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 09:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bizim Çocuklar, San Jose'deki ilk antrenmanını yaptı

        2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün geldiği San Jose'deki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        San Jose Park’ta teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

        Antrenmanda futbolcuların tamamı takımla birlikte çalıştı.

        Teknik direktör Montella, antrenman sırasında Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ile bir süre özel olarak görüştü.

        Koşu çalışmasıyla başlayan, idman istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Paraguay karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

        İdmanı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da izledi.

        Türkiye, Paraguay maçının son antrenmanını 19 Haziran Cuma günü TSİ 03.45'te San Jose Park'ta gerçekleştirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları genel merkeze asılıyor

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları MYK üyelerinin odasına aşılmaya başlandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Gol düellosunda kazanan İngiltere!
        Gol düellosunda kazanan İngiltere!
        5 bölgede sağanak uyarısı... 19 kent için 'sarı' alarm!
        5 bölgede sağanak uyarısı... 19 kent için 'sarı' alarm!
        Apple ürünlerine zam geliyor
        Apple ürünlerine zam geliyor
        ABD ile İran mutabakat zaptını imzaladı
        ABD ile İran mutabakat zaptını imzaladı
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Portekiz'e Kongo çelmesi!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        İstanbul'da silahlı saldırı! 5 kişi yaralı
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        Fenerbahçe'den savunma harekatı!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!
        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan!