Bizim Hikaye'de heyecan sürüyor. Filiz, hapisten çıktıktan sonra bir taraftan Fikret'in zenginliğe alıştırdığı çocukları tekrar kazanmaya çalışırken, diğer taraftan da Barış'ın bir çocuğu ve ailesi olduğu gerçeğiyle başa çıkmaya çalışıyor. Bizim Hikaye 40. yeni bölüm detayları ve 41. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

BİZİM HİKAYE 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİZİM HİKAYE 40. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Filiz Barış’ı unutmaya çalıştıkça hayat onu karşısına çıkarmaya devam etmektedir. Bilmediği bu durumun Barış’ı da tüketmekte olduğudur. Barış Filiz’e karşı hayatının en zor rolünü oynarken, Filiz de kardeşleriyle en zor sınavını vermeye hazırlanmaktadır. Bir yandan onlara iyi bir gelecek hazırlamanın mücadelesini verirken, diğer yandan genç kızlığa geçişin sancısını yaşayan Kiraz’ın yanlış yollara sapmasını önlemeye çalışacaktır.

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