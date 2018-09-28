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Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı: Barış, Filiz'i unutamıyor! Bizim Hikaye 40. son bölüm detayları
Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Bizim Hikaye'de Filiz, Barış'ın çocuğu olduğu şokuyla yüzleşirken, bir taraftan de ergenliğe girmeye başlayan Kiraz'a sahip çıkmaya çalışıyor. İşte Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı ve 40. son bölüm özeti
28.09.2018 - 01:08 | Güncelleme:
Bizim Hikaye'de heyecan sürüyor. Filiz, hapisten çıktıktan sonra bir taraftan Fikret'in zenginliğe alıştırdığı çocukları tekrar kazanmaya çalışırken, diğer taraftan da Barış'ın bir çocuğu ve ailesi olduğu gerçeğiyle başa çıkmaya çalışıyor. Bizim Hikaye 40. yeni bölüm detayları ve 41. yeni bölüm fragmanı haberimizde.
Filiz Barış’ı unutmaya çalıştıkça hayat onu karşısına çıkarmaya devam etmektedir. Bilmediği bu durumun Barış’ı da tüketmekte olduğudur. Barış Filiz’e karşı hayatının en zor rolünü oynarken, Filiz de kardeşleriyle en zor sınavını vermeye hazırlanmaktadır. Bir yandan onlara iyi bir gelecek hazırlamanın mücadelesini verirken, diğer yandan genç kızlığa geçişin sancısını yaşayan Kiraz’ın yanlış yollara sapmasını önlemeye çalışacaktır.
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Bizim Hikaye 41. yeni bölüm fragmanı: Barış, Filiz'i unutamıyor! Bizim Hikaye 40. son bölüm detaylar - Son Dakika Haberler/bizim-hikaye-41-yeni-bolum-fragmani-baris-filiz-i-unutamiyor-bizim-hikaye-40-son-bolum-detaylar-21590202159020
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