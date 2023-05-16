Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde 2-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile 26 yıllık deplasman hasretine son vermeyi hedefliyor. Şampiyonluğun ardından bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, yönetim ve teknik heyet değişikliklerinin ardından göreve getirdiği Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de ilk galibiyetine MKE Ankaragücü karşısında imza atmıştı.