Türkiye’de espora adım atan ilk spor kulüplerinden olan Beşiktaş JK’nın, espor alanında faaliyet gösteren yapılanması Beşiktaş Esports ile yerli oyun şirket InGame Group arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Vodafone Park’ta düzenlenen iş birliği anlaşması imza töreni, Beşiktaş Esports Yöneticisi Erman İpci ve InGame Group CEO’su Alpay Alptekin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş Esports ile bugün dünyada 21 milyondan fazla kişi tarafından, 11 farklı dilde oynanan yerli yapım MMOFPS oyunu Zula’nın yaratıcısı InGame Group arasında gerçekleşen iş birliği anlaşması kapsamında, 2018-2019 futbol sezonunda Vodafone Park’ta, Beşiktaş JK Zula Espor takımının da yer alacağı iki etkinlik gerçekleştirilecek.

Aynı kapsamda Beşiktaş JK, InGame Group şirketlerinden Lokum Games’e, 2019-2020 futbol sezonunda, Vodafone Park’ta ev sahibi sıfatıyla oynayacağı 10 maçta geçerli olmak üzere, stadyum içerisindeki veya dışarısındaki alanlarda, Beşiktaş JK espor takımı için aktivite alanı sağlayacak. Beşiktaş’a Lenovo Game On’da hafta içi Zula turnuvası düzenleme hakkı sağlayan iş birliğiyle, turnuvalarda ilk 8’e giren esporculara oyun içi Beşiktaş desenleri hediye edilecek.

Bu iş birliğiyle ayrıca esporun bilinirliğinin artması amacıyla BJK TV ekranlarında haftalık olarak bir espor programı yayınlanması ve Beşiktaş JK’nın resmi kulüp dergisinde her ay espor ile ilgili içeriklere yer verilmesi planlanırken, Zula oyun içi lisans sözleşmesiyle de oyuncular BJK ürünleriyle buluşturulacak.

‘ESPORU TABANA YAYMAK İSTİYORUZ’

Taraflar arasındaki iş birliği protokolünün imza töreninde konuşan InGame Group CEO’su Alpay Alptekin,gençlerin her geçen gün daha büyük ilgi gösterdiği espor ekosisteminin büyümesinde en önemli yapı taşlarından birinin spor kulüpleri olduğuna inandıklarını belirterek, gerçekleştirdikleri bu iş birliğiyle Türkiye’de esporu tabana yayarak, bu alanda Türkiye’ye ivme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Beşiktaş Esports Yöneticisi Erman İpci ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada; profesyonel bir spor kulübünün espor kategorisine yatırım yapmasının, bu özel alanı daha değerli hale getirdiğini düşündüklerini ifade etti.