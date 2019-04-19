WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram gibi uygulamalar henüz hayatımızda yok iken, anlık mesajlaşmanın tarihine imza atan BlackBerry Messenger (BBM) kapanıyor. Blackberry, mesajlaşma uygulaması BBM’i 31 Mayıs 2019’da kullanıma kapatacağını açıkladı.

BlackBerry’den konuyla ilgili olarak yapılan resmi duyuruda, “Bugün, 31 Mayıs 2019’da BBM tüketici hizmetini kapatacağımızı duyuruyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızdan gurur duyuyoruz. Ancak büyük çabalarımıza rağmen, kullanıcılar diğer platformlara geçerken, yeni kullanıcıları çekmekte zorlandık. Hoşçakal demek için üzülmemize rağmen, BBM tüketici hizmeti yolun sonuna geldi. Desteğiniz için minnettarız ve BBM tüketici hizmeti yolculuğunun bir parçası olduğu için herkese, özellikle kullanıcılarımıza, ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Umarız mesajlaşma platformlarının şekillendirilmesine yardımcı olan BBM’e dair pek çok anınıza değer verirsiniz” denildi.

İLKİYDİ AMA REKABETE YENİK DÜŞTÜ...

Henüz ilk iPhone bile piyasada yokken, 1 Ağustos 2005 tarihinde kullanıma sunulan BBM, BlackBerry markalı akıllı telefonların yanısıra iOS ve Android için sunulan uygulamaları aracılığıyla iPhone ve Android telefonlarda da kullanılabiliyordu.

Önce dokunmatik ekranlı akıllı telefonların rekabetine ayak uyduramayan BlackBerry, bu son kararla şimdi de en güçlü tarafı olarak görülen mesajlaşmadan da çekildi. 2009’da WhatsApp, 2011’de Facebook Messenger, 2013 yılında da Telegram’ın kullanıma açılmasıyla zaten pazarda dikiş tutturamayan BBM de havlu atmış oldu.