Blake Lively ve Justin Baldoni hukuk mücadelesinde uzlaşmaya vardı

Blake Lively, davanın duruşmasına iki hafta kala sürpriz bir hamleyle Justin Baldoni ile iki yıldır süren çekişmeli hukuk mücadelesine son verdi.

38 yaşındaki oyuncu, 2024 yapımı 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filmiyle ilgili misilleme ve sözleşme ihlali iddiaları konusunda Baldoni'nin yapım şirketi Wayfarer Studios ve halkla ilişkiler ajansına karşı açtığı davada nihayet bir anlaşmaya vardı.

Dün yayınlanan ortak açıklamada, ikili, filmin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkes için bir gurur kaynağı olmaya devam ettiğini ve filmin aile içi şiddet mağdurları konusunda farkındalık yaratma misyonunu vurguladığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, "Sürecin zorluklar içerdiğini kabul ediyor ve Bayan Lively'nin dile getirdiği endişelerin dikkate alınmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Uygunsuzluklardan ve verimsiz ortamlardan arınmış iş yerlerine olan bağlılığımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

REKLAM

Ortak metinde, Lively'nin milyonlarca dolarlık davasını ilk kez açtığı Aralık 2024'ten bu yana karmaşık bir mahkeme savaşının içinde bulunan taraflardan hiçbiri özür dilemedi. Bunun yerine, Baldoni ve Lively'nin ekipleri, bu durumun bir sonuca ulaşmasını, ilgili herkesin yapıcı ve barışçıl bir şekilde saygılı bir şekilde ilerlemeyi sağlamasını içtenlikle umduklarını belirtti.

Geçen ay mahkeme, Lively'nin davasını sansasyonel bir şekilde alt üst ederek, cinsel taciz iddialarının tamamı da dahil olmak üzere 13 iddiasından 10'unu reddetmişti. Duruşmanın 18 Mayıs'ta başlaması planlanıyordu, ancak yalnızca üç suçlamayı kapsayacaktı: Misilleme, misillemeye yardım ve yataklık etme ve sözleşme ek maddesi olarak bilinen bir anlaşmanın ihlali.

Bu karar, aynı zamanda Baldoni'nin artık davada sanık olarak yer almadığı anlamına da geliyordu. Bunun yerine, film ve halkla ilişkiler şirketleri, Lively'ye karşı yürüttükleri iddia edilen karalama kampanyası nedeniyle yargılanacaktı.

Justin Baldoni ve yapım şirketi, Blake Lively ve oyuncu eşi Ryan Reynolds'a iftira ve şantaj suçlamasıyla 400 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Mahkeme, geçen haziran ayında bu iddiaları reddetmişti.

REKLAM

DAVA HANGİ İDDİALARLA AÇILMIŞTI?

Blake Lively, başrolde oynadığı filmde, hem başrol arkadaşı hem de filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye cinsel taciz olarak nitelendirdiği iddialar yöneltti. Baldoni'nin senaryoya uymayan cinsel sahneler eklediği, arkadaşlarından birinin yeterince kapalı olmayan bir sette doğum sahnesinde doktor rolü oynadığı ve filmin yapımcısı Jamey Heath'in Lively üstsüzken karavanına zorla girdiği iddiaları da mahkeme tarafından reddedildi.

Lively'nin iddiaları arasında, Baldoni'nin sette çıplak videolar veya kadın görüntüleri gösterdiği, daha önceki 'pornografi bağımlılığından' bahsettiği, cinsel hayatıyla ilgili konuştuğu, kendisinin kilosunu tartışma konusu yaptığı gibi bir dizi suçlamalar yer aldı. Lively ayrıca, Baldoni'nin halkla ilişkiler ekibi tarafından kendisine yönelik karalama kampanyası düzenlendiğini de iddia etti.

REKLAM

Çekimler 2023'te başladı, ardından Hollywood senaristlerinin grevi nedeniyle birkaç aylığına durduruldu. Ancak çekimler yeniden başlamadan önce Baldoni, Lively'nin New York'taki evinde bir toplantıya katılmak zorunda kaldı ve burada Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ın, karısına kötü davrandığı gerekçesiyle kendisini azarladığını iddia etti.

Reynolds, Baldoni'yi, eşinin kişisel antrenörüne kilosu hakkında soru sorarak onu kilo eleştirisi yapmakla suçladı.

Baldoni, filmin yeniden rayına oturması için kendisine sunulan 17 maddelik bir anlaşmayı sonunda imzaladı, daha sonra bunu baskı altında yaptığını iddia etti.