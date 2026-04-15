        Haberler Spor Basketbol NBA Blazers play-off biletini aldı!

        Blazers play-off biletini aldı!

        NBA'de Batı Konferansı Play-In maçında Portland Trail Blazers, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'ı 114-110'luk skorla mağlup etti ve play-off turuna kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 10:22 Güncelleme:
        NBA'de heyecan Play-In maçlarıyla devam etti. Batı Konferansı'nda Portland Trail Blazers, deplasmanda karşılaştığı Phoenix Suns'ı 114- 110'luk skorla mağlup etti ve play-off biletini aldı. Bu sonuçla Portland, Batı Konferansı play-off ilk turunda San Antonio Spurs ile eşleşti. Portland Trail Blazers'ta Deni Avdija 41 sayı, 12 ribaund ile double double yaparken, Jrue Holiday de 21 sayıyla eşlik etti. Phoenix'te ise Jalen Green 35 sayı, Devin Booker da 22 sayıyla mücadeleyi tamamladı. Suns, Los Angeles Clippers - Golden State Warriors eşleşmesinin kazananıyla play-off oynamak için karşılaşacak.

        HORNETS UZATMALARDA HEAT'İ MAĞLUP ETTİ

        Doğu Konferansı'nda ise Charlotte Hornets evinde oynadığı maçta Miami Heat'i uzatma periyodunda 127-126'lık skorla yendi ve tur atladı. Charlotte, Philadelphia 76ers - Orlando Magic eşleşmesinin kaybedeniyle play-offlara kalmak için karşı karşıya gelecek. Charlotte Hornets'ta LaMelo Ball 30 sayı, 10 asistle double double yaparken, Miles Bridges 28 sayı ve Brandon Miller de 23 sayı kaydetti. Sezonu tamamlayan Miami'de ise Davion Mitchell 28 sayı, Andrew Wiggins da 27 sayıyla oynadı.

