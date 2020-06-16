Bugün altın fiyatları ne kadar?

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Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, TVF, Turkcell'in Telia'daki dolaylı hisselerinin bir kısmı ya da tamamı için görüşme halinde. Haberde görüşmelerde ileri aşamaya gelindiği belirtilirken açıklamanın yakında yapılmasının beklendiği iddia edildi.

Telia'nın Turkcell'de dolaylı yüzde 24 hissesi bulunuyor. Çukurova Holding ise şirketin Yüzde 13,8'ini kontrol ediyor. Çukurova'nın Turkcell hisseleri 1,6 milyar dolarlık kredi borcuna karşılık Ziraat Bankası'nda teminat olarak bulunuyor.

Turkcell, Çukurova ve TVF'nin temsilcileri konuya ilişkin yorum yapmazken, Telia'nın bir sözcüsü, "Türkiye'den çıkmak istediğimiz bir sır değil" şeklinde yorum yaptı.