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BM'den patlatılan baraj hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da Kahovka Barajı'nın yıkılmasının ardından yaşanan selden 17 bin kişinin etkilendiğini ve bu sayının 40 bine yükselebileceğini bildirdi. Öte yandan Ukrayna hükümetinin Kakhovka barajının yıkılmasının ardından yeni su şebekelerinin inşası için 40,6 milyon dolar tahsis edeceği ifade edildi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo, Kahovka Barajı'nın yıkılması sonrasında bölgedeki yerleşim yerlerinin yanı sıra 60 kilometre uzaklıktaki Herson şehrinin de su altında kalmasının dehşet verici olduğunu söyledi.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    Mantoo, "Ukraynalı yetkililere göre, Herson bölgesindeki 80 kasaba ve köyün yanı sıra binlerce hektar tarım arazisi su altında veya kısmen su altında kaldı. Ukrayna hükümetinin kontrol ettiği bölgede yaklaşık 17 bin kişinin selden etkilendiği bildirildi ancak bunun yaklaşık 40 bin kişiye çıkabileceği ifade ediliyor." dedi.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    Rusya'nın geçici askeri kontrolü altındaki bölgelerde bulunan binlerce kişinin de bundan etkilendiğini söyleyen Mantoo, "Şimdiye kadar yaklaşık 2 bin 200 kişi bölgeden tahliye edildi veya bölgeyi terk etti." ifadesini kullandı.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    Mantoo, bölgede temiz su, sanitasyon ve hijyenin en önemli ihtiyaçlar olduğunu belirterek buradaki yüz binlerce kişinin güvenli içme suyuna erişemediğini kaydetti.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    Bölgede suların çekilmesiyle ciddi insani sonuçların ortaya çıkacağını da vurgulayan Mantoo, Herson bölgesinin ülkede kara mayınlarından en çok etkilenen bölgelerden biri olduğuna da işaret etti.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    İÇME SUYUNE ERİŞİMDE SORUN

    Toplantıya çevrim içi katılan BM Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Denise Brown ise bölgede dramatik bir durumun yaşandığını ve çok hızlı gelişen selin insanları şaşırttığını aktardı.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    Bölgede içme suyuna erişimde büyük sorun olduğunu söyleyen Brown, yerinden edilen insanlar için daha fazla gıda ihtiyacı olduğunu söyledi.

     
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    Brown, yaşanan sel nedeniyle evlerin su altında kaldığını ve çevrenin tahrip edildiğini belirterek bölgenin önemli ve acil ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    UKRAYNA HÜKÜMETİNE MALİYETİ

    Öte yandan Ukrayna hükümetinin Kakhovka barajının yıkılmasının ardından yeni su şebekelerinin inşası için 40,6 milyon dolar tahsis edileceği belirtildi.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    Hükümetin ayrıca Kherson, Mykolaiv, Zaporizhzhia ve Dnipropetrovsk bölgelerine içme suyu sağlanması için 22.8 milyon dolar tahsis ettiği de ifade edildi.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
  • BM'den patlatılan Kahovka Barajı hakkında açıklama: 40 bin kişi etkilenecek

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