Mantoo, "Ukraynalı yetkililere göre, Herson bölgesindeki 80 kasaba ve köyün yanı sıra binlerce hektar tarım arazisi su altında veya kısmen su altında kaldı. Ukrayna hükümetinin kontrol ettiği bölgede yaklaşık 17 bin kişinin selden etkilendiği bildirildi ancak bunun yaklaşık 40 bin kişiye çıkabileceği ifade ediliyor." dedi.