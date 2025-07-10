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        BM: Gazze'ye yakıt girişi yetersiz

        Birleşmiş Milletler (BM), dün, 130 günün ardından ilk Gazze'ye yakıt girişi sağlandığını ifade ederken, miktarın yetersiz olduğunu dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 21:21 Güncelleme: 10.07.2025 - 21:45
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        BM: Gazze'ye yakıt girişi yetersiz
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        Birleşmiş Milletler (BM), dün 130 günün ardından ilk kez Gazze'ye yakıt girişi sağlandığını, ancak miktarın çok yetersiz olduğunu bildirdi.

        BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Dün BM ekibinin İsrail'den Gazze'ye 75 bin litre yakıt girişi yapabildiğini aktaran Dujarric, "Böylelikle 130 günün ardından Gazze Şeridi'ne ilk kez yakıt ikmali yapılmış oldu." bilgisini verdi.

        Dujarric, BM'nin her gün binlerce litre yakıta ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle dün giren yakıt miktarının sadece bir günlük ihtiyacı bile karşılamadığını kaydetti.

        Gazze'de yakıtın tükenmekte olduğunu anımsatan Dujarric, bunun sonucunda tüm hizmetlerin sona erebileceği uyarısında bulundu.

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        - Yiyeceğe ulaşmaya çalışan çocuk ve kadınlar vuruluyor

        Gazze'de sivillere yönelik saldırıların da sürdüğünü dile getiren Dujarric, bu sabah yine yiyeceğe ulaşmaya çalışırken insanların hedef alındığını aktardı.

        Dujarric, saldırının ardından hastaneye sevk edilen yaralıların çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade etti.

        Sivillere yönelik ayrım gözetmeksizin saldırıların yasak olduğunun altını çizen Dujarric, aynı zamanda bugün Gazze'de 3 insani yardım çalışanının da öldürüldüğünü duyurdu.

        Batı Şeria'da çok büyük yıkım gerçekleşiyor

        Dujarric, işgal altındaki Batı Şeria'yla ilgili de bilgi vererek, burada İsrail güçlerinin "operasyonlarının" yoğunlaştığına dikkati çekti.

        İsrail saldırılarının çok büyük yıkıma yol açtığını bildiren Dujarric, binlerce ailenin de yerinden edildiğini ifade etti.

        Dujarric, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırı, taciz ve sindirme girişimlerinin "günlük bir gerçeklik" haline geldiğini kaydetti.

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