Bodrum FK: 4 - Keçiörengücü: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Bodrum FK ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla ev sahibi oldu.

Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 8 ve 37. dakikalarda Ali Habeşoğlu, 20 ile 70. dakikalarda da Dino Hotic attı. Konuk ekibin gollerini ise 25 ve 45+3'te Mame Diouf, 90+4. dakikada Oğuzcan Çalışkan attı.

Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan Bodrum FK, puanını 45'e çıkardı. Keçiörengücü ise 36 puanda kaldı.

Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Bodrum FK, Van Spor FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.