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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Bodrum FK'dan ayrılan Bardhi Süper Lig'de kaldı

        Bodrum FK'dan ayrılan Enis Bardhi, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:39
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        Bardhi, Süper Lig'de kaldı!
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        Süpoer Lig'den tek sezonluk maceranın ardından tekrar 1'inci Lig'e düşen Bodrum Futbol Kulübü'yle sözleşmesi biten Enis Bardhi, Türkiye'den ayrılmadı.

        Makedon orta saha Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'la 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bodrum FK'ya geçen sezon devre arasında Trabzonspor'dan gelip sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan 30 yaşındaki oyuncu, lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 18 maçta 2 gol, 3 asist yapmıştı. Bardhi, 2022'den beri Türkiye'de forma giyiyor.

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