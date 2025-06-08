Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK'dan ayrılan Celustka'ya 3 talip - Futbol Haberleri

        Bodrum FK'dan ayrılan Celustka'ya 3 talip

        Sözleşmesinin sona ermesiyle Bodrum FK'dan ayrılan Çek savunmacı Ondrej Celustka'ya ülkesinden 3 talip çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:30 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK'dan ayrılan Celustka'ya 3 talip
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Süper Lig'den düşen Bodrum FK'da iki sezondur forma giyen stoper Ondrej Celustka, yeşil-beyazlı kulüpten ayrıldı. Bodrum temsilcisinden yapılan açıklamada, "Sözleşme süresini tamamlayarak kulübümüze veda eden takım kaptanlarımızdan Ondrej Celustka'ya formamızı giydiği 2 sezon boyunca verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

        Çek savunmacıya ülkesinden 3 kulübün talip olduğu ileri sürüldü. Çekya medyasında yer alan haberlere göre Celustka'a yeni sezon öncesi FC Slovacko, SK Artis Brno ve FC Zlin'in teklif sunduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun kardeşi Tomas Celustka ile aynı kulüpte forma giymek istediği ve kendisiyle birlikte kardeşinin de transfer edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        Trabzon'daki sel faciasında acı haber!
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        "Sıradaki parça: mehter marşı"
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        İstanbul'da yamyam vakası! İş insanını öldürüp kurban eti diye dağıttılar!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Bu sezon cezalar rekor kırdı!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Paptircem!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Yaya geçidinde akılalmaz anlar!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Demir Ege'nin son talibi Celtic!
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Birbirlerini öpmeye doyamadılar
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Los Angeles'taki protestolar büyüyor
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans!
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Trump: Musk ile ilişkim bitti
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Yağış neredeyse yok gibi! İşte bugün beklenen hava durumu!
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayına silahlı saldırı
        Çocuktan al parayı
        Çocuktan al parayı
        Tatilde romantik anlar
        Tatilde romantik anlar
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        Uykusuzluk beyni nasıl ele geçiriyor?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        'Lucky girl' akımı ne kadar gerçek?
        Aile tatili
        Aile tatili