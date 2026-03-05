Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.136,15 %1,49
        DOLAR 43,9953 %0,07
        EURO 51,0767 %-0,19
        GRAM ALTIN 7.273,81 %0,22
        FAİZ 38,05 %-0,29
        GÜMÜŞ GRAM 117,45 %-0,13
        BITCOIN 71.827,00 %-2,06
        GBP/TRY 58,6580 %-0,29
        EUR/USD 1,1583 %-0,44
        BRENT 84,01 %3,21
        ÇEYREK ALTIN 11.896,42 %0,25
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bodrum Yolcu Limanı’nda ortaklık değişti - İş-Yaşam Haberleri

        Bodrum Yolcu Limanı’nda ortaklık değişti

        Bodrum Yolcu Limanı'nda ortaklık yapısı değişti. Çağdaş Holding, Bodrum Yolcu Limanı'ndaki sahibi olduğu yüzde 30 hisseyi ortaklarından Global Yatırım Holding'e sattı. Liman, Çağdaş Holding ile birlikte Koç Holding'e ait Setur ve Global Yatırım Holding ortaklığı ile işletiliyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 11:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum Yolcu Limanı'nda ortaklık değişti

        Gayrimenkul ve turizm alanında yeni yatırımlar hedefleyen Çağdaş Holding, bu satışla yatırım ve istihdam hedeflerini artırmayı planlıyor. Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, “Satış ile kurumsal yapımızı odaklandığımız alanlar ile güçlendiriyoruz. Bodrum’da yapacağımız yeni projelerde “erişilebilir lüks” anlayışını ön plana çıkaracağız” diye konuştu.

        Büyük metrekareli malikaneler yerine, doğayla iç içe, minimalist tasarımlara sahip, operasyonel maliyeti düşük ve çevreye duyarlı yapılar tercih edildiğini sözlerine ekleyen Çağlar, “Lüks artık devasa yapılarla değil, yaşam kalitesini yükselten sade çözümlerle tanımlanıyor” dedi. Holding, yeni projelerinde sadece konut üretmeyecek, aynı zamanda ticari alanlar da sunarak Bodrum’un çok yönlü gelişimine katkı sağlayacak. Yerel kimliği koruyan ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiren projelerin, bölgenin geleceğine yön vermesi bekleniyor.

        Yatırımlarını sadece ekonomik değil, toplumsal kalkınma ekseninde de gerçekleştiren Çağdaş Holding, Bodrum’daki gençlerin gelişimi için Çağdaş Bodrum Spor Kulübü’nü kurmuştu. Sporun sadece sahalarda değil, bir kentin ruhunda da yaşadığına inandıklarını belirten Çağlar, altyapıya yapılan yatırımlarla gençleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

        “Sürdürülebilirliğe bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz” diyen Çağlar, Bodrum’un doğal kimliğini koruyarak büyümenin mümkün olduğunu ve bu doğrultuda yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da okulda dehşet: Çocuğuna kartopu atan öğrenciyi koridorda darp etti

        Van'ın Edremit ilçesinde bir veli, çocuğuna kartopu attığı iddia edilen 8 yaşındaki öğrenciyi okul koridorunda darp etti. Küçük çocukların gözü önünde yaşanan şiddet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        Aile süsüyle yasa dışı bahis ağı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor