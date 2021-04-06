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Türk firmasından dünyaya blockchain teknolojisi

Bitci Teknoloji, geliştirdiği yerli blockchain teknolojisini Glasgow Rangers, Real Betis ve McLaren Racing gibi dünyanın önde gelen spor takımlarına ihraç ettiğini duyurdu. 2018 yılında Bodrum’da kurulan Bitci Teknoloji’nin CEO’su CEO’su Onur Altan Tan, “Bu kent plajı, denizi ve kumundan sonra teknoloji firmalarıyla da biliniyor olacak" dedi.

Bodrum’dan Formula 1'e yerli blockchain teknolojisi sattı - Haberler
HABERTURK.COM

Bitci Teknoloji, yerli imkanlarla geliştirdiği blockchain teknolojisini dünyaya ihraç ettiğini duyurdu. Firmanın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Blokchain teknolojilerini Glasgow Rangers, Real Betis ve McLaren Racing gibi dünyanın önde gelen spor takımlarının kullanımına sunuyoruz. Blockchain’in geleceğin en önemli sistemi olduğuna inanıyorum” dedi.

Merkezi Bodrum’da olan Bitci Teknoloji’nin 2018’de Çağdaş Holding bünyesinde kurulan bir blokchain araştırma ve geliştirme şirketi olduğunu aktaran Çağdaş Çağlar, blockchain teknolojisini sadece kripto para olarak düşünmemek gerektiğini söyledi.

Farklı token projeler ürettiklerini vurgulayan Çağlar, “İlk başta blokchain Ar-Ge firması olarak yola çıktık. Alım satım platformumuz Bitci.com’un ardından, kendi blockchain platformumuz olan Bitci Chain’i ve kripto paradan Türk Lirası’na ödeme platformu olan Bitci Pay’i geliştirdik. Gelecekte dünyada birçok ülke bu teknolojiyi kullanmaya başlayacak. Bunu sadece kripto para olarak düşünmemek lazım. Blokchain teknolojisi hayatımızın birçok alanında kullanabileceğimiz yapıya sahip" diye konuştu.

'TÜRK YAZILIMCILARLA, YERLİ VE MİLLİ PROJE'

Bitci Chain adıyla oluşturdukları blokchain platformunun Türkiye’nin yetiştirdiği yazılımcılarla hazırlanan, yerli ve milli bir proje olduğunu söyleyen Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan ise şunları söyledi:

“Kripto paraların kullanım alanlarının sadece alım satım platformlarının dışına çıkarılmasına imkân veren bir teknolojiyi kullanıyoruz. Bitci Chain platformumuzla taraftar tokenları oluşturuyoruz. Birçok farklı firmaya hizmet verebiliyoruz. Bitci Chain’in ana amacı şirketleri blokchain yapısına taşımak ve farklı token (blokchain bulunan birim değer) projeleri üretmek."

3 YIL MCLAREN ARAÇLARINDA VE KASKLARINDA LOGOSU OLACAK

Pandemi döneminde tüm spor kulüplerinin gelirlerinde yüzde 30 azalma olduğunu anlatan Tan, takımları destekleyebilmek adına yürüttükleri projelerle taraftarların takımına finansal olarak destek olabildiğini belirtti.

Kulüpler için geliştirilen token’ların farklı alanlarda kullanılabildiğini dile getiren Tan, şöyle konuştu:

“Bu tokenlar borsada alım satım aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda token sahibi kullanıcılar, takımlar için özel olarak yapılan aplikasyon üzerinde özel içerikleri izleyebiliyor, takım ürünlerini alıp etkinliklere katılabiliyorlar. Bunun dışında aynı zamanda Bitci Pay üzerinde de alışveriş yapmak için kullanabiliyorlar. Bu şekilde bir taraftar projesi de dünyada ilk kez yapıldı. Türkiye’de ilk kez Karşıyaka Spor Kulübü ile başladığımız iş birliklerine Eskişehir, Türkiye Milli Basketbol Takımı, Ankaragücü gibi kulüpler de eklendi."

'BODRUM ARTIK TEKNOLOJİ İLE DE BİLİNECEK'

İskoçya’dan Glasgow Rangers ve La Liga’dan Real Betis’in ardından Formula 1’in başarılı takımlarından McLaren Racing ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklayan Tan, şunları söyledi:

“Önümüzdeki 3 sene boyunca McLaren araçlarının üzerinde ve McLaren pilotlarının kaskında Bitci logosu bulunacak. Token projeleri konusunda farklı anlaşmalarımız da olacak, zaman içinde bunları duyuracağız. Bitci Chain’i bir şirket; Bitci Coin’i de bunun hissesi olarak düşünebiliriz. Takımların resmi tokenları hep Bitci Chain’in üzerinde olacak. Bu da Bitci Coin’in değer artışına sebep oluyor. Bilinirliği de artıyor. Bodrum da Bitci Teknoloji grubuyla bilinmeye başlayacak. Bu kent plajı, denizi ve kumundan sonra teknoloji firmalarıyla da biliniyor olacak."

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