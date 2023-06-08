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Bodrumspor Pendikspor final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig play-off finali için beklenen gün geldi çattı. Ligi 3. sırada bitirerek doğrudan finale yükselen Pendikspor ile Göztepe ve Eyüpspor'u safdışı bırakarak adını finale yazdıran Bodrumspor, Süper Lig'e yükselen son takım olmak için karşı karşıya geliyor. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği zorlu play-off final karşılaşmasına dair ayrıntılar...

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  • Bodrumspor Pendikspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e yükselecek son takım...

    Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Bodrumspor Pendikspor play-off final karşılaşması için nefesler tutuldu. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından lige çıkan son takım olmak isteyen Bodrumspor ile Pendikspor, Akhisar Stadı'nda bugün kozlarını paylaşacak...
  • Bodrumspor Pendikspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e yükselecek son takım...

    BODRUMSPOR PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Bodrumspor Pendikspor maçı bugün saat 20:00'de başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak eleme maçının beraberlik ile bitmesi halinde uzatma devrelerine geçilecek.

    Söz konusu beraberliğin devamı neticesinde ise Süper Lig'e yükselecek son takım seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. 
  • Bodrumspor Pendikspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e yükselecek son takım...

    BODRUMSPOR PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    TFF 1. Lig play-off final maçına sahne olacak Bodrumspor Pendikspor karşılaşması, TRT Spor ve beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    TRT SPOR CANLI YAYIN
  • Bodrumspor Pendikspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e yükselecek son takım...

    MUHTEMEL 11'LER

    Bodrumspor: Diogo Sousa, Süleyman Özdamar, Eren Albayrak, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Erkan Değişmez, Samet Yalçın, Celal Dumanlı, Kenan Özer, Gökdeniz Bayrakdar
  • Bodrumspor Pendikspor play-off final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig'e yükselecek son takım...

    Pendikspor: Burak Öğür, Murat Akça, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Ahmed Ildız, Adrien Regattin, Aias Aosman, Hasan Kılıç, Gökcan Kaya, Görkem Bitin, Thuram

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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