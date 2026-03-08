Canlı
Habertürk
Habertürk
        Boluspor: 2 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Boluspor: 2 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor, evinde Iğdır FK'yı 2-0 mağlup etti. Arda Usluoğlu'nun kaydettiği gollerle ligdeki üç maçlık galibiyet hasretine son veren Boluspor, puanını 41'e çıkardı. 68. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Iğdır FK ise haftayı 44 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Giriş: 08.03.2026 - 17:51
        Boluspor, üç maç sonra kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor ile Iğdır FK, karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Kırmızı Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 82. dakikalarda Arda Usluoğlu attı.

        Konuk ekipte forma giyen Oğuz Kağan Güçtekin, 68. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

        Bu sonuçla birlikte üç maç sonra galibiyet yüzü gören Boluspor, puanını 41'e çıkardı. Iğdır FK ise 44 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Çorum FK'yı ağırlayacak. Iğdır FK, Bodrum FK'yı konuk edecek.

