        Haberler Spor Futbol 1. Lig Atakaş Hatayspor Boluspor: 3 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Boluspor: 3 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, evinde Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Doğan Can Davas (2) ve Barış Alıcı'nın golleriyle kazanan Boluspor, puanını 38'e çıkardı. Hatayspor ise haftayı 7 puanla tamamladı.

        Giriş: 13.02.2026 - 19:05 Güncelleme: 13.02.2026 - 19:05
        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Kırmızı Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 58. (p) dakikalarda Doğan Can Davas, 44. dakikada Barış Alıcı attı. Konuk ekibin tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Ensar Arslan kaydetti.

        Bu sonucun ardından Boluspor puanını 38'e çıkarırken, alttan ikinci sırada yer alan Hatayspor ise 7 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Hatayspor, Iğdır FK'yı ağırlayacak.

