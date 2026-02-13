Boluspor: 3 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, evinde Hatayspor'u 3-1 mağlup etti. Doğan Can Davas (2) ve Barış Alıcı'nın golleriyle kazanan Boluspor, puanını 38'e çıkardı. Hatayspor ise haftayı 7 puanla tamamladı.
Kırmızı Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 58. (p) dakikalarda Doğan Can Davas, 44. dakikada Barış Alıcı attı. Konuk ekibin tek golünü ise 90+5. dakikada penaltıdan Ensar Arslan kaydetti.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 38'e çıkarırken, alttan ikinci sırada yer alan Hatayspor ise 7 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Ümraniyespor'a konuk olacak. Hatayspor, Iğdır FK'yı ağırlayacak.