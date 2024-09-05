Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Boluspor, 48 yaşındaki Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile anlaşmaya vardı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 05.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:17 facebook

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