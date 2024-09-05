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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi - Futbol Haberleri

        Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Boluspor, 48 yaşındaki Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:17
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        Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi!
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        Trendyol 1. Lig'de 4 maçta 5 puan toplayan Boluspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Ufuk Kahraman, kente geldi.

        Boluspor’un anlaşmaya vardığı 48 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-beyazlıların Karaçayır’da bulunan tesislerine gelerek, kulüp personeli ve oyuncularla tanıştı. Kahraman ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak.

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