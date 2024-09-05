Boluspor'da Ufuk Kahraman dönemi
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teknik Direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayıran Boluspor, 48 yaşındaki Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile anlaşmaya vardı.
Giriş: 05.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:17
Trendyol 1. Lig'de 4 maçta 5 puan toplayan Boluspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrılmasının ardından anlaşmaya varılan Ufuk Kahraman, kente geldi.
Boluspor’un anlaşmaya vardığı 48 yaşındaki teknik direktör, kırmızı-beyazlıların Karaçayır’da bulunan tesislerine gelerek, kulüp personeli ve oyuncularla tanıştı. Kahraman ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak.
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