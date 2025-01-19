Iğdır FK: 0 - Boluspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Iğdır FK sahasında Boluspor'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yendi.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Kağan Çalışır, Kemal Elmas
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alperen Selvi, Regattin, Aly Malle (Dk. 89 Ahmet Engin), Cebrail Karayel, Mert Çölgeçen, Thuram, Ali Yaşar (Dk. 64 Caner Cavlun), Burak Bekaroğlu, Marcos Silva, Avramovski (Dk. 85 Burak Çoban)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Oğuz Kağan Güçtekin, Liço (Dk. 88 Estrela), Jefferson, Mukairu, Onur Ulaş, Işık Kaan Arslan, Enes Alıç, Hüsamettin Yener (Dk. 75 Aleksic), Vusal İskandarlı (Dk. 61 Berk Yıldız)
Gol: Dk. 90+2 Jefferson (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Marcos Silva (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 82 Liço (Boluspor)