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        Haberler Gündem Güncel Bomba gibi patladı: Dev obruk oluştu | Son dakika haberleri

        Bomba gibi patladı: Dev obruk oluştu

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama birliğine ait küpün patlaması sonucu dev obruk oluşurken pamuk tarlası sular altında kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:54
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        Suruç ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle sulama birliğine ait su küpü patladı.

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        Tarım sulamasında kullanılan küpün patlaması sonucu pamuk tarlasının büyük bir bölümü sular altında kaldı.

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        Metrelerce yüksekliğe fışkıran tazyikli su, görevlilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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        Su küpünün patladığı bölgede dev obruk oluşurken, pamuk tarlasında ise zarar oluştu.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

        #Obruk
        #Patlama
        #Şanlıurfa
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