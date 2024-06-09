Bomba gibi patladı: Dev obruk oluştu
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama birliğine ait küpün patlaması sonucu dev obruk oluşurken pamuk tarlası sular altında kaldı.
Giriş: 09.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:54
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Suruç ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle sulama birliğine ait su küpü patladı.
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Tarım sulamasında kullanılan küpün patlaması sonucu pamuk tarlasının büyük bir bölümü sular altında kaldı.
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Metrelerce yüksekliğe fışkıran tazyikli su, görevlilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.