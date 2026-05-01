Boran Kuzum'dan 'taşınma' iddialarına 'dişçi'li yanıt
Oyuncu Boran Kuzum, hakkında çıkan Los Angeles'a yerleştiği yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı esprili bir paylaşımla yalanladı
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 14:02
9 Nisan'da başlayan ABD yapımı 'Big Mistakes' (Büyük Hatalar) dizisinin ana kadrosundaki ilk Türk oyuncu olan Boran Kuzum'un Türkiye'den taşınıp Los Angeles'a yerleştiği ileri sürüldü.
Hakkında ortaya atılan 'ülkeden taşındı' iddialarına Kuzum'dan doğrudan bir açıklama geldi.
Boran Kuzum, iddiaların aksine İstanbul'da olduğunu ve rutin sağlık süreçleriyle ilgilendiğini belirtti. Sosyal medya hesabından diş hekimi koltuğunda çekilmiş bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, gönderisine şu notu düştü: Hakkımda çıkan Los Angeles'a taşındı haberleri... O sırada ben İstanbul'da kanal tedavisi oluyorum.
