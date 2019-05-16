AKO Grup şirketlerinden AKO Akü, bor kullanılarak elektrikli araç aküsü üretimi hedefiyle yeni bir proje geliştirdi.
AKO Akü Ar-Ge Merkezi ve 3 farklı üniversite iş birliğinde yürütülen projenin, “TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında onay kısmında değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.
Projenin Ar-Ge çalışmalarının 2 yıl sürmesinin planlandığını ifade eden AKO Akü Genel Müdürü Hulki Büyükkalender, "Projemizde, elektrikli otomobillerde kullanılabilecek yeni nesil pillere yönelik alt yapı oluşturulmasını amaçlıyoruz. Bor türevi bileşik katkıları ile hazırlanan süper kapasitörlerin kurşun akülerle birleştirilmesi ve bunların hibrit elektrikli araçlarda kullanımının geliştirilmesi hedefleniyor. Hazırlanacak süperkapasitörlerin katkısıyla akülerin hızlı şarjı tek haneli dakikalarda sağlanabilecek” dedi.
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