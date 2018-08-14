Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.255,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,5 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 9,78 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,69 ile kimya, petrol, plastik, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Dünya borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 88.432,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 92.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt dışında Almanya ve Avro Bölgesi büyüme ile ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.000 ve 88.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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