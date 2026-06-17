Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.421,15 %-0,50
        DOLAR 46,3167 %0,04
        EURO 53,7777 %0,01
        GRAM ALTIN 6.488,15 %0,64
        FAİZ 41,42 %-0,65
        GÜMÜŞ GRAM 105,26 %0,97
        BITCOIN 65.340,00 %-0,68
        GBP/TRY 62,1852 %-0,03
        EUR/USD 1,1593 %-0,13
        BRENT 79,56 %0,76
        ÇEYREK ALTIN 10.608,12 %0,64
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 14.421,15 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 18:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

        Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,85 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 2,86 ile turizm oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyona ilişkin endişeleri hafifletmesiyle karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar bulunuyor.

        Bankanın Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilecek ilk toplantısında politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

        Yurt içinde ise yatırımcıların odağında, ABD'de mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylaması yer aldı.

        Halkbank'tan yapılan açıklamada, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile bankanın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı müşterek başvuruyu onayladığı ve böylece 9 yıldır devam eden hukuki sürecin tamamen sona erdiği bildirildi.

        Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satış istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 16 Haziran 2026 (NATO'dan Türkiye'ye Ek Savunma Sistemi)

        Bahçeli'den erken seçim mesajı. CHP'de kritik çarşamba. Anlaşma imzalandı, Hürmüz açıldı. Netanyahu eleştirilerin hedefinde. Tel Aviv anlaşmadan memnun değil. NATO'dan Türkiye'ye ek savunma sistemi. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu