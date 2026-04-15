Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.252,38 %0,35
        DOLAR 44,7535 %0,05
        EURO 52,8330 %0,11
        GRAM ALTIN 6.889,40 %-1,04
        FAİZ 39,69 %-0,50
        GÜMÜŞ GRAM 113,47 %-0,81
        BITCOIN 73.919,00 %-0,29
        GBP/TRY 60,7698 %0,09
        EUR/USD 1,1801 %0,04
        BRENT 95,69 %1,00
        ÇEYREK ALTIN 11.264,17 %-1,04
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kazanarak 14.252,38 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Nisan 2026 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,14 puan artarken, toplam işlem hacmi 172,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 2,80 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,83 ulaştırma oldu.

        Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunacağına dair umutların artmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki müzakerelere ilişkin iyimserliğin etkisiyle günü pozitif seyirle tamamlarken, yatırımcıların odağı G20 ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında Washington'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in temaslarına çevrildi.

        Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (İstanbul North Rail Crossing Project-INRAIL) kapsamında Dünya Bankasından temin edilen 1,67 milyar avroluk finansmana yönelik anlaşmaya imza attı.

        Bununla birlikte yurt içinde açıklanan verilere göre, Hazine nakit dengesi, geçen ay 279 milyar 578 milyon lira açık verdi.

        Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Çin ve İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        Bugün Ne Oldu? 15 Nisan 2026'nın haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!