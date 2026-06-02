Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 496,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 204,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,53, holding endeksi yüzde 2,43 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 5,77 ile metal eşya makina oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilime ve ABD-İran görüşmelerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki iyimserliğin risk iştahını desteklemesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 14.200,20 puanı görürken, Avrupa borsalarına paralel olarak günü pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.100 ve 14.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.