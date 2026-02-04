Habertürk
Habertürk
        Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 22 kişi gözaltına alındı

        Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: 22 kişi gözaltına alındı

        Borsa İstanbul (BIST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 22 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:31 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:31
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan şikayet üzerine yürütülen inceleme ve analizlerde, sosyal medya hesapları aracılığıyla EGEEN ve JANTS pay piyasalarına yönelik Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde tanımlanan "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunun işlendiği belirtildi.

        Bu kapsamda, örgütlü bir yapı içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen toplam 22 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Batman, Ordu ve Amasya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin adreslerinde arama yapıldığı, dijital materyaller ile şüphelilerce suçtan elde edildiği yönünde değerlendirilen malvarlıklarına ilişkin araştırmanın devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Soruşturma, sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesinin sağlanması, yatırımcıların korunması ve suçtan kaynaklanan gelirlerin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

        Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan, Başsavcılık tarafından "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçuna ilişkin yürütülen başka soruşturmada ise 1 şüphelinin KRGYO pay piyasasına yönelik "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçunu işlediği tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına alındı.

