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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'da yabancılar en çok hangi hisseleri aldı ve sattı?

        Yabancı yatırımcı en çok bu hisseleri aldı

        Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Mayıs ayında 846 milyon dolarlık net satış yaptı. İşte yabancı yatırımcının geçen ay borsada en çok aldığı ve sattığı hisseler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Haziran 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Yabancı yatırımcı en çok bu hisseleri aldı

        Borsa İstanbul verilerinegöre, mayıs ayında yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı hisse Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) oldu. Bu hisseye 71,4 milyon dolarlık net alım yapıldı. Alımlarda ikinci sırada Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) yer alırken, üçüncü sırada Koç Holding A.Ş. (KCHOL) takip etti.

        Mayısta yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisseler:

        Sıra Hisse Kodu Şirket Net Alım (milyon dolar)
        1 ASTOR Astor Enerji A.Ş. 71.4
        2 IEYHO Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. 58.8
        3 KCHOL Koç Holding A.Ş. 49.0
        4 EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. 43.4
        5 KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. 33.4
        6 CVKMD CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.4
        7 YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. 25.7
        8 MGROS Migros Ticaret A.Ş. 25.3
        9 BIMAS BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. 17.6
        10 TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 17.0

        En çok satış yapılan hisselerin başında ise Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) dikkat çekti. Yabancılar bu hisselerde 161,4 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Satışlarda ikinci sırada Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF), üçüncü sırada ise Akbank T.A.Ş. (AKBNK) yer aldı.

        Mayısta yabancı yatırımcının en çok satış yaptığı hisseler:

        Sıra Hisse Kodu Şirket Tam Adı Net Satış (Milyon dolar)
        1 ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. -161.4
        2 DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. -148.1
        3 AKBNK Akbank T.A.Ş. -141.4
        4 FROTO Ford Otosan A.Ş. -121.7
        5 SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. -110.0
        6 RGYAS Rogers -88.9
        7 BRSAN Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. -80.8
        8 TUPRS Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. -67.5
        9 ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. -38.4
        10 TURSG Tür Şeker -37.4

        Veriler, mayıs ayında yabancı yatırımcıların özellikle bankacılık ve savunma sanayi hisselerinde satış baskısı oluşturduğunu, buna karşılık enerji, madencilik ve perakende sektörlerinde ise alım tarafında olduğunu gösteriyor.

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