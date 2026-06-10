Yabancı yatırımcı en çok bu hisseleri aldı
Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar Mayıs ayında 846 milyon dolarlık net satış yaptı. İşte yabancı yatırımcının geçen ay borsada en çok aldığı ve sattığı hisseler
Borsa İstanbul verilerinegöre, mayıs ayında yabancı yatırımcıların en çok alım yaptığı hisse Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) oldu. Bu hisseye 71,4 milyon dolarlık net alım yapıldı. Alımlarda ikinci sırada Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) yer alırken, üçüncü sırada Koç Holding A.Ş. (KCHOL) takip etti.
Mayısta yabancı yatırımcının en çok alım yaptığı hisseler:
En çok satış yapılan hisselerin başında ise Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) dikkat çekti. Yabancılar bu hisselerde 161,4 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Satışlarda ikinci sırada Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF), üçüncü sırada ise Akbank T.A.Ş. (AKBNK) yer aldı.
Mayısta yabancı yatırımcının en çok satış yaptığı hisseler:
Veriler, mayıs ayında yabancı yatırımcıların özellikle bankacılık ve savunma sanayi hisselerinde satış baskısı oluşturduğunu, buna karşılık enerji, madencilik ve perakende sektörlerinde ise alım tarafında olduğunu gösteriyor.