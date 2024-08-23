Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile dış ticaret dengesi verileri, yurt dışında ise Japonya'da tüketici güven endeksi ve Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE), Almanya'da büyüme ve TÜFE, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve TÜFE, ABD'de dayanıklı mal siparişler ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.