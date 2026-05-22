Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.776,98 %4,66
        DOLAR 45,7404 %0,33
        EURO 53,1200 %0,15
        GRAM ALTIN 6.651,73 %-0,11
        FAİZ 44,65 %1,87
        GÜMÜŞ GRAM 111,75 %-0,62
        BITCOIN 77.434,00 %-0,26
        GBP/TRY 61,5251 %0,13
        EUR/USD 1,1613 %-0,05
        BRENT 103,43 %0,83
        ÇEYREK ALTIN 10.877,71 %-0,09
        Haberler Ekonomi Borsa Borsada bugünkü işlemlerin takası 1 Haziran'da yapılacak

        Borsada bugünkü işlemlerin takası 1 Haziran'da yapılacak

        Borsada bugünkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleşecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 16:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsada takas tarihleri açıklandı

        Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

        Pay piyasasında, bugünkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü, pazartesi ve salı günkü işlemlerin takası 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

        Borsada 26 Mayıs Salı yarım gün seans yapılacak olup, 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günü seans düzenlenmeyecek.

        Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs'ta fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

        27, 28, 29 ve 30 Mayıs'ta takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak. 25 Mayıs 2026 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bergüzar Korel: Ağlıyordum derken yalan değildi!

        4 ayda 20 kilo veren ünlü oyuncu, Bergüzar Korel spor yaptığı anları paylaştı. Korel, "Ağlıyordum derken yalan değildi!" dedi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"