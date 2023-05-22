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Borsada Oğan hareketliliği

Borsa İstanbul'da hareketli gün. Güne yüzde 0.69 artışla başlayan BIST 100 endeksi, ilk yarıyı yüzde 0.24 azalışla tamamladı. Akşam saatlerinde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın açıklamalarının ardından endeks hareketli bir seyir izledi.  BIST 100 endeksi, yüzde 0.79 değer kaybederek günü 4 bin 466 puandan tamamladı

Borsada Oğan hareketliliği
HABERTURK.COM

BIST 100 endeksi, yüzde 0.79 değer kaybederek günü 4 bin 466 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 35.54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 49.7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3.35, holding endeksi yüzde 2.09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6.33 ile madencilik, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0.69 artışla 4 bin 532 puandan başladı.

İLK YARIDA GERİLEDİ

Endeks, günün ilk yarısında yüzde 0.24 değer kaybederek 4 bin 490 puana geriledi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10.76 puan değer kaybederek 4 bin 490'a indi. Toplam işlem hacmi 19.2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1.20 ve holding endeksi yüzde 0.91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3.23 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2.55 ile spor oldu.

OĞAN'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN DÜŞÜŞ SÜRDÜ

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediklerini açıkladığı toplantının ardından borsada düşüş hızlandı.

Yüzde 1,8'lik düşüşü gören BIST 100, daha sonra bir miktar toparlanarak kaybını yüzde 1'in altına indirdi.

Kapanış ise yüzde 0.79 düşüşle 4 bin 466 puanla gerçekleşti.

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