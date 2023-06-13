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Borsada Yatırım programında bu hafta, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal konuk oluyor. Borsa İstanbul'da seçim sonrası Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetimini ele almasıyla oluşan iyimserliğin bitip bitmediğinin sorgulandığı programda piyasanın yeniden harekete geçmesi için ne beklediğine dair görüşler dile getiriliyor. Atılal programda Mehmet Şimşek politikalarının mevcut kur, faiz ve enflasyon gibi makro dengeleri nasıl değiştireceğine dair fikirlerini aktarırken bu durumun borsaya nasıl yansıyabileceğini değerlendiriyor.

YABANCI YATIRIMCI DEĞİŞİMİ SATIN ALDI MI?

Atılal, bu dönemde potansiyeli olduğu düşünülen, ihracatçı şirketler ile havacılık, otomotiv, perakende ve petrokimya devlerine ışık tutuyor.

Atılal, ekonomi politikalarındaki değişiklik ile beklenen döviz ve faizdeki yükselişin hangi sektörleri nasıl etkileyeceğine yönelik yorum yaparken yabancı yatırımcının ekonomi yönetimindeki değişimi satın alıp almadığına dair soruları yanıtlıyor.

HANGİ ŞİRKETLER BÜYÜYEBİLİR?

Atılal bu dönemde borsa yatırımcısı için hangi stratejinin doğru yöntem olabileceğini anlatırken özellikle hangi şirketlerin bilançolarını büyütebileceklerine dair ipuçları veriyor.

2023 ilk çeyrek bilançolarını değerlendiren Atılal, sanayi ve diğer alanlarda bilançoları etkileyen kalemlerin ağırlıklı olarak neler olduğunu ve bu kalemlerin etkisinin önümüzdeki dönem sürüp sürmeyeceği yönündeki görüşlerini dile getiriyor.