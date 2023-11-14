Haberler Gündem BORSADA SON DURUM! Bugün borsa neden düştü? 13 Kasım Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor ve ne oldu?

Borsa günü düşüşle tamamladı! 13 Kasım Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor? Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,17 yükselişle 7.784,33 puandan başlarken, günü yüzde 2,61 düşüşle 7.568,30 puanda tamamladı. 10 Kasım Cuma günü haftanın kapanış gününde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, hatırlanacağı üzere günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 7.771,34 puandan tamamlamıştı. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni... Habertürk Giriş: 14.11.2023 - 00:27 Güncelleme: 14.11.2023 - 00:27 facebook

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Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü 7.568,30 puanla yüzde 2,61 düşüşle kapadı. Son dönemde borsada yaşanan düşüşün sebebi yatırımcıların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 7.850 ve 7.950 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade ederek, 7.750 ve 7.650 puanın destek konumunda olduğunu belirtti. Peki, "Borsa bugün neden düştü? 13 Kasım Borsa İstanbul BIST 100 endeksi neden düşüyor?" İşte borsada son durum...

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BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,61 değer kaybederek 7.568,30 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 203,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 80,8 milyar lira oldu.