Global hisse senedi piyasası ve Borsa İstanbul'da 'düzeltme başladı mı?" sorularının sorulmaya başlandığı ortamda Alternatif Yatırım Grup Başkanı Mete Yüksel, yatırımcıların kafalarındaki soruları yanıtlıyor. Yatırımcı Rehberi'ne bu hafta konuk olan Yüksel, dünya ve Türkiye ekonomisinin analizini yaparak bu doğrultuda Borsa İstanbul'da hangi sektör ve hisselerin yükselme potansiyelinin olduğunu açıklıyor.

Yüksel'in özellikle istihdam piyasası ile dış ticarette yaşanan sorunların hisse piyasalarındaki yükselişe fren olup olmayacağını değerlendirdiği programda, Türkiye’de ekonomi yönetimi ve ekonomi politikalarında ciddi bir değişimlerin etkisi de değerlendiriliyor.

TREND NASIL TAKİP EDİLİR?

Borsa İstanbul'daki yükselişin ne anlama geldiği ve trendin devam etmesini sağlayacak unsurların sıralandığı Yatırımcı Rehber'inde BIST 100 ve diğer şirketler ayrımı, pandeminin ardından çok hızlı yükselen küçük ve orta boy işletmelerin hisselerinde beklenti ve hangi sektör ve hisse fiyatlarında yükselme potansiyeli olduğu değerlendiriliyor. Yatırımcıların piyasa trendini nasıl takip edebileceğine dair sorular cevap buluyor.