Borsalarda erteleme coşkusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri kararlarıyla birlikte Avrupa borsaları kötü günler yaşamıştı. Trump'ın Çin haricinde ülkelere uygulanacak tarifeleri 90 gün ertelemesi borsalarda coşkuyla karşılandı.

STOXX Europe 600 yüzde 7,2, Fransa'da CAC 40 yüzde 7,1, Almanya'da DAX yüzde 8 yükselişe geçti. STOXX 600 teknoloji endeksi, yüzde 10 yükselerek 2002'den bu yana en yüksek artışını kaydetti, enerji endeksi ise yüzde 9,5'luk artışla Kasım 2020'den bu yana en yüksek artışı gösterdi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

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Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,27 yükselişle 9.579,11 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 303,61 puan ve yüzde 3,27 artışla 9.579,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275,50 puandan tamamlamıştı.