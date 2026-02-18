Borussia Dortmund: 2 - Atalanta: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, evinde İtalya temsilcisi Atalanta'yı 2-0 mağlup etti. Borussia Dortmund'a son 16 yolunda avantajı getiren golleri Sehrou Guirassy ve Maximilian Beier attı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.
