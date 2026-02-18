Borussia Dortmund: 2 - Atalanta: 0 | MAÇ SONUCU

Zaman zaman muayene ve tedavi işlemlerindeki fahiş fiyatlarla tepki çeken özel hastaneler bu kez talep ettikleri başka bir ücretle gündemde. Otopark ücretleriyle... Bünyesindeki otoparkları vale şirketlerine kiralayarak ek gelir elde eden özel hastaneler, sağlık hizmeti almak için hastaneye başvuran... Daha Fazla Göster

Zaman zaman muayene ve tedavi işlemlerindeki fahiş fiyatlarla tepki çeken özel hastaneler bu kez talep ettikleri başka bir ücretle gündemde. Otopark ücretleriyle... Bünyesindeki otoparkları vale şirketlerine kiralayarak ek gelir elde eden özel hastaneler, sağlık hizmeti almak için hastaneye başvuran hastalardan otopark-vale hizmeti adı altında ücret talep ediyor. Üstelik bu ücretler 2 saatlik park için 500 liraları buluyor. Peki mevzuat ne diyor, gerçekte ne uygulanıyor? Habertürk'ten Gizem Türemen ve Onur Özel, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile özel hastane otoparklarını gezdi. Mevzuatın göz göre göre nasıl delindiğini yerinde gözlemledi Daha Az Göster