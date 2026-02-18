Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund: 2 - Atalanta: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund: 2 - Atalanta: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund, evinde İtalya temsilcisi Atalanta'yı 2-0 mağlup etti. Borussia Dortmund'a son 16 yolunda avantajı getiren golleri Sehrou Guirassy ve Maximilian Beier attı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü Atalanta'nın ev sahipliğinde oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 01:10 Güncelleme: 18.02.2026 - 01:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borussia Dortmund evinde avantajı kaptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Alman ekibi Borussia Dortmund ile İtalya temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi.

        BVB Stadion Dortmund'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Alman temsilcisine galibiyeti getiren golleri 3'te Sehrou Guirassy ve 42. dakikada Maximilian Beier attı.

        Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, Devler Ligi'nde son 16'ya kalma yolunda önemli bir adım attı.

        Rövanş karşılaşması 25 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te Atalanta'nın sahasında oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özel hastanelerde otopark vurgunu!

        Zaman zaman muayene ve tedavi işlemlerindeki fahiş fiyatlarla tepki çeken özel hastaneler bu kez talep ettikleri başka bir ücretle gündemde. Otopark ücretleriyle... Bünyesindeki otoparkları vale şirketlerine kiralayarak ek gelir elde eden özel hastaneler, sağlık hizmeti almak için hastaneye başvuran...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray'dan Juve karşısında tarihi galibiyet!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Galatasaray evinde İtalyan ekiplerine kaybetmiyor!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Barış Alper'den muhteşem performans!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçen skor!
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        İnternetten gelen ölüm! Defalarca bıçaklanmış...
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        ABD basını: F-22'ler bölgeye sevk edildi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        Deniz seviyesi 85 santimetre yükseldi
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        'Kızım okusun' dedi göçükte kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Fenerbahçe'den Edson Alvarez açıklaması!
        Yeni sahte gelin çetesi
        Yeni sahte gelin çetesi
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi