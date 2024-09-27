Borussia Dortmund - Bochum: 4-2 (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund ile Bochum karşı karşıya geldi. Ev sahibi Dortmund, 2-0 yenik duruma düştüğü mücadeleden 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Bochum 16'da Bero ve 21'de De Wit'in golleriyle 2-0 öne geçti. Dortmund ise bu gollere 44 ve 75'te Guirassy, 62'de Emre Can (pen.), ve 81'de Nmecha ile yanıt verip üç puana uzandı.