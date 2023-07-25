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        Haberler Basketbol NBA Boston Celtics'ten Jaylen Brown'a tarihi sözleşme! - Basketbol Haberleri

        Boston Celtics'ten Jaylen Brown'a tarihi sözleşme!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics, yıldız oyuncusu Jaylen Brown'la 5 yıl için 304 milyon dolar karşılığında yeniden anlaştı. ABD'li basketbolcu böylece, NBA tarihinin en pahalı kontratına sahip oyuncu olacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 23:13
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        Celtics'ten Brown'a tarihi sözleşme!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Boston Celtics, yıldız oyuncusu Jaylen Brown'a lig tarihine geçecek bir kontrat teklif etti.

        NBA'de yer alan habere göre, Celtics'in, 5 sezonluk kontrat yenileme için Brown'a 304 milyon dolar teklif ettiği ve 26 yaşındaki oyuncunun bunu kabul ettiği belirtildi.

        Resmi imzaların kısa bir süre içinde atılmasının beklendiği vurgulanan haberde, Brown'ın, NBA tarihinin en çok kazanan oyuncusu konumuna geleceği ifade edildi.

        Son şampiyon Denver Nuggets'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, geçen yaz kulübüyle imzaladığı 264 milyon dolarlık anlaşmayla şu anki NBA rekorunu elinde tutuyor.

        Celtics tarafından 2016'da 3. sıradan draft edilen 26 yaşındaki Brown, geçen sezon 26,6 sayı, 6,9 ribaunt ve 3,5 asist ortalamasını yakalamıştı.

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