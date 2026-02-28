Canlı
        BOTAŞ: 73 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75 | MAÇI İZLE

        BOTAŞ: 73 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 75 | MAÇI İZLE

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk olduğu BOTAŞ'ı 75-53 mağlup etti.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda galip!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 22. ve son hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda BOTAŞ'ı 75-53 yendi.

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligin normal sezonunu 17 galibiyet 3 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı takımın play-off çeyrek finaldeki rakibi, Fenerbahçe Opet-Nesibe Aydın maçının sonucuna göre belli olacak.

        Play-off oynayacak BOTAŞ ise 11 galibiyetle sezonu tamamladı. BOTAŞ'ın sıralaması ve play-off çeyrek finaldeki rakibi, diğer maçlardan sonra netlik kazanacak.

        Salon: Ankara

        Hakemler: Aydın Karaçam, Buğra Çağatay Savaş, Kerem Altıntaş

        BOTAŞ: Işık Su Güven 9, Bejedi 9, Tuba Poyraz 6, Dantas 9, Serfa 4, Ayşegül Günay Aladağ 10, Rana Uçar 3, Begüm Demir, İdil Yeniçulha, Defne Çınar, Işılay Eğin 3

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 14, Juhasz 8, Kuier 2, Williams 3, Elif Bayram 8, Sude Yılmaz 6, Gökşen Fitik 8, Johannes 13, Sehernaz Çidal, Zeynep Şevval Gül 1

        1. Periyot: 18-15

        Devre: 35-42

        3. Periyot: 37-57

