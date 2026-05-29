Bourg, EuroLeague'e katılmıyor!
EuroCup final serisinde Beşiktaş'ı geçerek şampiyon olan ve EuroLeague'e katılma hakkı kazanan Fransa ekibi JL Bourg, gelecek sezon da yoluna EuroCup'ta devam etme kararı aldı.
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 16:50
Kulübün açıklamasına göre EuroLeague'de yer almanın getireceği mali ve organizasyonel zorluklar göz önüne alındığında JL Bourg'un gelecek sezondan itibaren 3+2 yıl boyunca EuroCup'a katılması kararlaştırıldı.
JL Bourg, geride kalan sezon finalde Beşiktaş GAİN'i iki maçta da yenerek 2026 EuroCup şampiyonu olmuştu. Böylece Fransa temsilcisi, 2026-2027 sezonunda EuroLeague'de oynama hakkı elde etmişti.
